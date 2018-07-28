Путин рассказал о легендарности сейва Акинфеева, принесшего победу над сборной Испании на ЧМ-2018

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Путин рассказал о легендарности сейва Акинфеева, принесшего победу над сборной Испании на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассказал о легендарности сейва вратаря национальной сборной Игоря Акинфеева, принесшего победу над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Акинфеев не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матчей. А момент, когда и, главное, как на чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола" - сказал Путин.

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