Путин рассказал, посетит ли матч Испания – Россия

Президент РФ Владимир Путин рассказал, посетит ли он матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

"Я точно буду смотреть, буду болеть. Но пока ещё не знаю, приду на стадион или нет" - сказал Путин.

Напомним, что матч состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники".

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