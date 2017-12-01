Путин: "Россия проведет мундиаль на самом высоком уровне"

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Путин: "Россия проведет мундиаль на самом высоком уровне"

Представляем речь президента России Владимира Путина на церемонии жеребьевки ЧМ-2018.

"Наша страна с нетерпением ждет Чемпионат Мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие игроки смогли проявить все свое мастерство, показать настоящий большой футбол.

Иностранные болельщики смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость, тем более, что матчи чемпионата пройдут в 11 городах России и у фанатов будет возможность побывать сразу в нескольких регионах нашей страны - такой огромной и многоликой. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию" - приводят слова Путина российские СМИ.

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