Путин сделал Трампу футбольный подарок

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая проводилась в Хельсинки по итогам двухсторонних переговоров, подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч ЧМ-2018.

"Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели Чемпионат Мира по футболу. Вот насчёт мяча. Теперь этот мяч на его стороне" - сказал Путин.

"Да, мы будем проводить ЧМ-2026, и я надеюсь, что мы также хорошо справимся с этой работой" - ответил Трамп.

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