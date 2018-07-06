Путин сделал важное заявление о ЧМ-2018



Президент России Владимир Путин прокомментировал ход Чемпионата Мира-2018.

"Насколько я себе представляю, не будучи специалистом по футболу, но человеком, который, конечно, любит эту замечательную игру – сам чемпионат проходит хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший", - приводят слова Путина российские СМИ.

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