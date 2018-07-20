Путин сделал заявление об игре сборной России на ЧМ-2018



Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Чемпионата Мира-2018.

"Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую российским болельщикам долгожданную радость побед. Сталислав Саламович, вам спасибо большое. И главный тренер, и его штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались достойно. Были настоящей командой, поразили всех стойкостью и упорством, качеством игры.

Важно сохранить боевой настрой и сплоченность. Впереди - Лига наций и Евро-2020. К этим играм надо готовиться так же, как и к чемпионату мира, и не только футболистам. Матчи Евро пройдут в Санкт-Петербурге, в Сочи, Ростове-на-Дону и Калининграде. Прошу профильные структуры этих регионов обеспечить достойное качество этих мероприятий. Тем более что у нас есть большой позитивный опыт, уникальные инновации, реализованные страной и заслужившие высокую оценку ФИФА и гостей турнира. Это система видеопомощи арбитров, бесплатный проезд для болельщиков и паспорт болельщика, по сути, заменивший визы", - приводят слова Путина российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.

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