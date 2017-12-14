Путин: "Уверяю, к Чемпионату Мира все будет готово в срок"

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Путин: "Уверяю, к Чемпионату Мира все будет готово в срок"Президент России Владимир Путин высказался о подготовке своей страны к предстоящему Чемпионату Мира 2018-го года.

"У нас - хороший опыт успешного проведения крупных соревнований. Кубок Конфедераций был проведен на самом высоком уровне. Важно, что все контролируется инспекторами ФИФА и идет по графику. 12 стадионов в 11 городах будут использованы - уверяю, что все будет готово в срок. Меньше половины расходов на подготовку - это бюджетные расходы, остальное - частные. Средства будут расходоваться на подготовку инфраструктуры - аэропорты, пути, вокзалы. Уверен, что все будет сделано качественно и в срок", - цитирует главу государства Чемпионат.

Напомним, Десайи считает, что никто не должен отбирать у России право проведения ЧМ. | soccernews.ru

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