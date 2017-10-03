Путин: "В "Зените" бегают восемь иностранцев и два гражданина России"

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал президента питерского "Зенита" Сергея Фурсенко.

Так, комментируя выступление босса "сине-бело-голубых" на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, глава государства отметил: "Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра - футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам все рассказали".

Напомним, Фурсенко оценил перспективы аргентинских легионеров "Зенита" заиграть в своей национальной команде. | soccernews.ru