Путин: "В "Зените" бегают восемь иностранцев и два гражданина России"

Теги зенит санкт-петербург

Путин: "В "Зените" бегают восемь иностранцев и два гражданина России"Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал президента питерского "Зенита" Сергея Фурсенко.

Так, комментируя выступление босса "сине-бело-голубых" на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, глава государства отметил: "Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра - футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации, и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам все рассказали".

Напомним, Фурсенко оценил перспективы аргентинских легионеров "Зенита" заиграть в своей национальной команде. | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

С таким же успехом можно съязвить в адрес президента России: Страна воюет в Сирии,помогает Донбассу,а уровень жизни падает с каждым годом,30% россиян живут ниже прожиточного минимума,пропасть между богатыми и бедными растет. В этом тоже иностранцы виноваты???

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