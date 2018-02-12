Путин встретился с Инфантино

Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Детали этой встречи на данный момент остаются неизвестными, однако вполне вероятно, что ее главной темой стал вопрос проведения Чемпионата Мира 2018-го года, который стартует уже 14-го июня и продлится один месяц.

Напомним, Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира. | soccernews.ru