Фото: инстаграм Инфантино/Автор неизвестен

Как сообщает Дмитрий Песков, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

"В Кремле сегодня будет Джанни Инфантино. Много вопросов — естественно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего мундиаля. Всегда страна, которая предшествует, делится своим опытом, своими наработками. И конечно, в этом плане наше взаимодействие с Катаром находится на приличном уровне. И сам Инфантино сегодня в Санкт-Петербурге посетит игру Бельгия — Финляндия", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

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