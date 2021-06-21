Путин встретится с президентом ФИФА
Фото: инстаграм Инфантино/Автор неизвестен
Как сообщает Дмитрий Песков, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
"В Кремле сегодня будет Джанни Инфантино. Много вопросов — естественно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего мундиаля. Всегда страна, которая предшествует, делится своим опытом, своими наработками. И конечно, в этом плане наше взаимодействие с Катаром находится на приличном уровне. И сам Инфантино сегодня в Санкт-Петербурге посетит игру Бельгия — Финляндия", — приводит слова Пескова "Интерфакс".
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