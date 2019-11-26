Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином
В среду, 27 ноября, состоится встреча президента России Владимира Путина и главы УЕФА Александера Чеферина.
Руководитель государства и футбольный чиновник встретятся в Санкт-Петербурге.
Разговор между высокопоставленными лицами пройдёт на фоне бурного осуждения возможных санкций в отношении российского спорта.
Напомним, что из-за допингового скандала Россия рискует лишиться права на проведение крупных международных турниров и участия в них.
В частности, Санкт-Петербург должен в 2020 году принять четыре матча Евро-2020, а в 2021-м - финал Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14