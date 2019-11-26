Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином

В среду, 27 ноября, состоится встреча президента России Владимира Путина и главы УЕФА Александера Чеферина.

Руководитель государства и футбольный чиновник встретятся в Санкт-Петербурге.

Разговор между высокопоставленными лицами пройдёт на фоне бурного осуждения возможных санкций в отношении российского спорта.

Напомним, что из-за допингового скандала Россия рискует лишиться права на проведение крупных международных турниров и участия в них.

В частности, Санкт-Петербург должен в 2020 году принять четыре матча Евро-2020, а в 2021-м - финал Лиги Чемпионов.

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