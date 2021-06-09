Путин высказался о новой форме сборной Украины

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Путин высказался о новой форме сборной УкраиныФото: инстаграм Путина

Президент России Владимир Путин отреагировал на новую форму сборной Украины для Евро-2020.

"Здесь нет никакой новизны. Мы знаем позицию украинских властей по поводу Крыма. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Однако украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция", - заявил Путин.

Напомним, что на новой форме сборной Украины изображена карта страны вместе с Крымом. Также на новом комплекте есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

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