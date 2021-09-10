Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

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Путин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛФото: инстаграм kremlinmoscow/Автор неизвестен

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

"Слышал в последнее время, давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут", — сказал президент на совете по развитию физической культуры и спорта.

Напомним, что сейчас в Российской Премьер-Лиге можно включать в заявку не более восьми иностранцев.

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