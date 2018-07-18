Путин выступил с громким заявлением о ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин сделал заявление о Чемпионате Мира-2018.
"Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему.
Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать", – приводят слова Путина российские СМИ.
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