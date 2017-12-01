Пуйоль: "Будет трудно, ведь Португалия - чемпион Европы"

Экс-футболист сборной Испании Карлес Пуйоль поделился мнением о группе, в которую попала "Красная фурия".

"Первая игра будет важной, так как сразу Испания будет играть с Португалией. Трудно, конечно, ведь португальцы чемпионы Европы. Это будет хороший старт для нас" - приводят слова Пуйоля российские СМИ.

Напомним, что кроме Испании и Португалии в группу B попали Марокко и Иран.

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