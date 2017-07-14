Пуйоль извинился перед Филом Невиллом за опасную игру

Экс-защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль принес извинения Филу Невиллу за опасную игру.

Оба бывших футболистов участвовали в игре между сборными Испании и Англии на выставочном турнире Star Sixes.

После игры Невилл сказал: "Это худший отбор, который я когда-либо видел на поле. Надеюсь, УЕФА, ФИФА и FA увидят это".

На что Пуйоль в своем твиттере написал: "Прости, мужик. Надеюсь, твоё колено в порядке. Я не хотел этого делать!"

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