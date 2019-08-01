Пуйоль может вернуться в "Барселону"



"Барселона" предложила бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю пост генерального менеджера, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, экс-футболист пока не дал ответ каталонцам, взяв время на размышление.

В последние годы Пуйоль занимается агентской деятельностью, а также является послом ФИФА.

41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. Завершив карьеру он некоторое время работал заместителем спортивного директора "Барселоны".

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