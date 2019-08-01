Пуйоль может вернуться в "Барселону"
"Барселона" предложила бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю пост генерального менеджера, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, экс-футболист пока не дал ответ каталонцам, взяв время на размышление.
В последние годы Пуйоль занимается агентской деятельностью, а также является послом ФИФА.
41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. Завершив карьеру он некоторое время работал заместителем спортивного директора "Барселоны".
Не пропустите: Пуйоль рассказал о попытках "Реала" переманить его из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
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|68
|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32