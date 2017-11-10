Пуйоль может возглавить сборную Узбекистана

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте, не исключил, что возглавит сборную Узбекистана.

"Пока я не знаю, так как ещё молод - мне всего 40 лет. Во-первых, у меня нет тренерской лицензии. Во-вторых, пока не думаю начинать карьеру тренера, но всё возможно в будущем. В скором времени могу рассмотреть такое предложение" - сказал Пуйоль.

Напомним, что экс-капитан "Барселоны" завершил карьеру в 2014 году. Сейчас 39-летний испанец является послом ФИФА.

Не пропустите: Рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES. | http://soccernews.ru