Пуйоль может возглавить сборную Узбекистана

Теги барселонакарлес пуйольузбекистан

Пуйоль может возглавить сборную Узбекистана

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте, не исключил, что возглавит сборную Узбекистана.

"Пока я не знаю, так как ещё молод - мне всего 40 лет. Во-первых, у меня нет тренерской лицензии. Во-вторых, пока не думаю начинать карьеру тренера, но всё возможно в будущем. В скором времени могу рассмотреть такое предложение" - сказал Пуйоль.

Напомним, что экс-капитан "Барселоны" завершил карьеру в 2014 году. Сейчас 39-летний испанец является послом ФИФА. 

Не пропустите: Рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив 30 74
2 Бунедкор 30 63
3 Насаф 30 63
4 Бухара 30 58
5 Пахтакор 30 52
6 Кызылкум 30 50
7 Металлург 30 49
8 Машал 30 38
9 Шортан 30 35
10 Согдиана 30 34
11 Нефтчи 30 31
12 Курувчи Коканд 1912 30 29
13 Олмалик 30 26
14 Obod 30 24
15 Навбахор 30 23
16 Андижан 30 23
Полная таблица

топ-5 тегов