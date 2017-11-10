Пуйоль может возглавить сборную Узбекистана
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте, не исключил, что возглавит сборную Узбекистана.
"Пока я не знаю, так как ещё молод - мне всего 40 лет. Во-первых, у меня нет тренерской лицензии. Во-вторых, пока не думаю начинать карьеру тренера, но всё возможно в будущем. В скором времени могу рассмотреть такое предложение" - сказал Пуйоль.
Напомним, что экс-капитан "Барселоны" завершил карьеру в 2014 году. Сейчас 39-летний испанец является послом ФИФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив
|30
|74
|2
|Бунедкор
|30
|63
|3
|Насаф
|30
|63
|4
|Бухара
|30
|58
|5
|Пахтакор
|30
|52
|6
|Кызылкум
|30
|50
|7
|Металлург
|30
|49
|8
|Машал
|30
|38
|9
|Шортан
|30
|35
|10
|Согдиана
|30
|34
|11
|Нефтчи
|30
|31
|12
|Курувчи Коканд 1912
|30
|29
|13
|Олмалик
|30
|26
|14
|Obod
|30
|24
|15
|Навбахор
|30
|23
|16
|Андижан
|30
|23