Пуйоль: "Надеюсь Месси подпишет еще один контракт"

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Пуйоль: "Надеюсь Месси подпишет еще один контракт"Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал продление контракта с "сине-гранатовыми" форвардом Лионелем Месси.

"Продление контракта с Месси - отличная новость, потому что "Барселона" - его дом, так как ни в одном другом месте он не будет себя чувствовать лучше, чем здесь. И я надеюсь, что он все равно подпишет еще один контракт", - цитирует Пуйоля sport.es.

Напомним, Месси сделал выбор между Коутиньо и Озилом. | soccernews.ru 

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