Пуйоль: "Надеюсь Месси подпишет еще один контракт"

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал продление контракта с "сине-гранатовыми" форвардом Лионелем Месси.

" Продление контракта с Месси - отличная новость, потому что "Барселона" - его дом, так как ни в одном другом месте он не будет себя чувствовать лучше, чем здесь. И я надеюсь, что он все равно подпишет еще один контракт ", - цитирует Пуйоля sport.es.

Напомним, Месси сделал выбор между Коутиньо и Озилом. | soccernews.ru