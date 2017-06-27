Пуйоль намерен поспособствовать переходу 16-летнего таланта "Барселоны" в "Манчестер Сити"

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль может поспособствовать переходу 16-летнего таланта "сине-гранатовых" в "Манчестер Сити".

Как информирует Marca, бывший футболист работает над трансфером защитника испанского гранда Эрика Гарсии, агентом которого он и является, в стан "горожан". Объясняя возможный переход, Пуйоль заявил, что в новом клубе футболист получит больше шансов проявить себя, нежели в "Барселоне".

Напомним, Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны". | soccernews.ru