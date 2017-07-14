Пуйоль нанес удар в колено Филу Невиллу в выставочном матче

В матче выставочного турнира "Star Sixes" Испания обыграла Англию со счетом 4:1

Видео: Пуйоль едва не сломал Невилла.

В ходе матча испанский защитник Карлес Пуйоль крайне опасно сыграл против игрока обороны англичан Фила Невилла, сыграв ему шипами в колено. | http://soccernews.ru