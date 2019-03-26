Пуйоль назвал лучшего защитника в мире



Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал лучшим защитником мира игрока каталонского клуба Жерара Пике.

"Пике - лучший защитник в мире. Он играет лучше меня, хотя мы и разные по стилю футболисты. Жерар - один лидеров "Барселоны" и всегда готов к борьбе. Он невероятен, а также является отличным другом", - цитирует Пуйоля Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Пике провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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