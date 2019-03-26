Пуйоль назвал лучшего защитника в мире

Теги барселонажерар пикекарлес пуйоль

Пуйоль назвал лучшего защитника в мире
Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал лучшим защитником мира игрока каталонского клуба Жерара Пике.

"Пике - лучший защитник в мире. Он играет лучше меня, хотя мы и разные по стилю футболисты. Жерар - один лидеров "Барселоны" и всегда готов к борьбе. Он невероятен, а также является отличным другом", - цитирует Пуйоля Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Пике провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" не собирается покупать Гризманна.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Сборная Люксембурга обжалует результат матча квалификации Евро-2020 с Украиной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов