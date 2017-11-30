Пуйоль: "Не хотел бы, чтобы Испания попала в одну группу с Аргентиной"

Бывший капитан сборной Испании Карлес Пуйоль дал комментарий относительно предстоящей жеребьевки Чемпионата Мира-2018.

"Испанию можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.

Месси не хотел бы встретиться с Испанией? Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник. Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует", - приводят слова Пуйоля российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря и начнется в 18:00 мск.

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