Пуйоль: "Не хотел бы, чтобы Испания попала в одну группу с Аргентиной"
Бывший капитан сборной Испании Карлес Пуйоль дал комментарий относительно предстоящей жеребьевки Чемпионата Мира-2018.
"Испанию можно назвать одним из фаворитов турнира. Это отличная команда, причем сейчас она в очень хорошей форме. Но важно, в каком состоянии она подойдет к турниру. Ведь не секрет, что игроки проводят очень много матчей за клубы, и это может сказаться.
Месси не хотел бы встретиться с Испанией? Я тоже не хотел бы в нашу группу Аргентину (улыбается). Это очень и очень опасный соперник. Для меня Месси – лучший в мире. И очень приятно видеть, что он продолжает выступать все с тем же спортивным голодом. Более того он все еще прогрессирует", - приводят слова Пуйоля российские СМИ.
Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря и начнется в 18:00 мск.
Не пропустите: Пуйоль: "Надеюсь Месси подпишет еще один контракт". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фотографии с церемонии жеребьевки групповой стадии Чемпионата Мира
-
Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018
-
Россия узнала соперников по группе на Чемпионате Мира
-
Путин: "Россия проведет мундиаль на самом высоком уровне"
-
Хиддинк может стать тренером сборной Австралии
-
Зидан уверен, что Роналду выиграет "Золотой мяч"
-
Конте пояснил необходимость ротации состава
-
Бубнов дал прогноз на матч "Арсенал Тула" - "Спартак"
-
"Арсенал" в январе намерен подписать Янкто
-
"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен футболистами
-
Путин прибыл на жеребьёвку ЧМ-2018
-
Черчесов рассказал о своём отношении к Лиге Наций
-
"Алавес" может возглавить Абелардо Фернандес
-
Рафинья не хочет отрабатывать до конца свой контракт с "Баварией"
-
Слуцкий: "На прошлой неделе я был близок к уходу из "Халла"
-
Росси успешно прошёл медобследование в "Дженоа"
-
"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Вест Хэма"
-
Определились финалисты Южноамериканского кубка
-
Тилеманс перенёс операцию
-
Нагельсманн отрицает переговоры с "Боруссией"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0