Пуйоль: "Не вижу проблемы в переходе Неймара в "Реал"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по поводу возможного перехода бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в "Реал".

"Он может перейти в "Реал". Я не вижу в этом проблемы. Неймар является профессионалом, и такой трансфер нельзя назвать маловероятным. Впрочем, ему будет трудно покинуть ПСЖ, поскольку клуб потратил на него много денег" - цитирует Пуйоля El Mundo Deportivo.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро, однако футболист недоволен уровнем чемпионата Франции и многими другими факторами, в связи с чем задумывается о возвращении в Испанию.

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