Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону"

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Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону"
Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением об уходе нападающего Неймара в ПСЖ.

"Неймар играл в лучшем месте и с лучшими одноклубниками. Но он решил устремиться за новыми вызовами, и нам нужно принять это. Сейчас уже можно сказать, что он допустил ошибку. Он получал травмы, а ПСЖ неудачно выступал в Лиге Чемпионов. Впрочем, у него по-прежнему прекрасная карьера. Когда он ее завершит, то сможет подвести итоги", - приводит слова Пуйоль Marca.

Напомним, что 27-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. За парижский клуб он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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