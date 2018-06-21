Пуйоль о возможном трансфере Неймара в "Реал": "В футболе все может быть"

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Пуйоль о возможном трансфере Неймара в "Реал": "В футболе все может быть"Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль дал комментарий слухам о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Я не знаю, в футболе все может случиться. Это один из вариантов продолжения его карьеры, но необходимо подождать, впереди - длинное лето. Покинуть ПСЖ нелегко, но случалось уже много вещей, которые казались невозможными, но в конечном итоге они свершались. Мы говорим о великом игроке, одном из лучших в мире, я бы предпочел, чтобы он был в "Барселоне", а не в "Реале", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, слухи о возможном уходе Неймара в "Реал" прокомментировал Джиованни. | soccernews.ru

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