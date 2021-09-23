Пуйоль обратился к болельщикам "Барселоны"

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Пуйоль обратился к болельщикам "Барселоны"

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль призвал болельщиков не прекращать поддерживать каталонскую команду.

"Это непростые времена, но только если мы будем сплочёнными и будем поддерживать команду, будет легче вырваться вперёд", - написал Пуйоль в своём инстаграме.

В Ла Лиге "Барса" идёт на восьмом месте, имея два матча в запасе.

В Лиге Чемпионов "сине-гранатовые" стартовали с домашнего разгромного поражения от "Баварии" (0:3).

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