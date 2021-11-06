Пуйоль обратился к Хави после его возвращения в "Барселону"

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отреагировал на назначение Хави Эрнандеса на пост главного тренера "сине-гранатовых".

"Удачи, друг. Уверен, что всё будет хорошо. С возвращением домой", - написал Пуйоль в своём инстаграме.

41-летний испанец сменил у руля "блауграны" уволенного в конце октября Рональда Кумана.

Хави заключил контракт с "Барселоной" до июня 2024 года. Его презентация намечена на понедельник, 8 ноября.

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