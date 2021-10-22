Пуйоль очень высоко оценил Пике

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Пуйоль очень высоко оценил ПикеФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Испании и "Барселоны" Карлес Пуйоль оценил Жерара Пике.

"На самом деле мы с Жераром очень быстро нашли контакт – сначала за пределами поля, а потом и на нем. Было очень легко играть с ним.

Жерар – высококлассный игрок, который очень хорошо знал игру "Барселоны", потому что он выпускник Ла Масии.

Он для меня один из лучших центральных защитников в истории", – сказал Пуйоль.

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