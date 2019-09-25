Пуйоль отказался вернуться в "Барселону"



Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль заявил, что он отказался вернуться в каталонский клуб на должность спортивного директора.

"Я принял решение отказать "Барселоны". Мне было непросто принять это решение, так как я всегда хотел вернуться в клуб. Но из-за разных проектов, которыми я сейчас занят, я не смогу полностью посвятить себя этой работе. Я благодарен клубу за оказанное доверие", - написал Пуйоль в своем Instagram.

41-летний Пуйоль выступал за "Барселону" с 1999 по 2014 годы. Всего он провел за клуб 593 матча и забил 19 голов. В составе каталонского клуба Пуйоль становился шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов.

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