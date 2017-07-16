Пуйоль ответил Хави, который поставил под сомнение приобретение "Барселоной" Фабрегаса и Пике

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль ответил другому известному в прошлом игроку "сине-гранатовых" Хави, который поставил под сомнение приобретение клубом в свое время Сеска Фабрегаса и Жерара Пике из-за того, что они ранее покинули команду.

" Это его мнение. Я думаю, нужно анализировать ситуацию в каждом конкретном случае, и должны быть учтены причины, которые заставляют игроков уходить из "Барселоны". Нужно видеть ситуацию шире, когда происходят такие вещи. Однако, если появляется возможность подписать Пике, который является лучшим центральным защитником в мире, то нужно этим пользоваться и не обращать внимание на то, покинул ли он ранее команду. Но, как я уже сказал, это его мнение и он имеет на него право ", - цитирует Пуйоля Don Balon.

Напомним, Вальверде готов расстаться с тремя футболистами "Барселоны". | soccernews.ru