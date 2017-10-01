Пуйоль: "Персональная опека Месси? Остановить его в одиночку практически невозможно"

Легендарный капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о тактике использования персональной опеки против одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси.

"Это очень сложно сделать, потому что в его арсенале есть много неожиданных решений. Остановить его в одиночку практически невозможно. Даже если соперник находится очень близко к нему, это не так легко сделать... Но если он поймает кураж, соперник просто не сможет его остановить.", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси обошел Пуйоля по количеству сыгранных матчей за "Барселону". | soccernews.ru