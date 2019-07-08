Пуйоль поделился мнением о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

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Пуйоль поделился мнением о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"Все футболисты уверены, что делают лучше для себя, когда принимают решения. И уход Неймара в ПСЖ не исключение. Однако если нужный вам футболист появляется на рынке, то не нужно вспоминать его прошлое.

Неймар прекрасный футболист, который может в одиночку решить исход игры. В последнее время ему мешали повреждения, но он еще может вернуться на высокий уровень", - приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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