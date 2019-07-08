Пуйоль поделился мнением о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.
"Все футболисты уверены, что делают лучше для себя, когда принимают решения. И уход Неймара в ПСЖ не исключение. Однако если нужный вам футболист появляется на рынке, то не нужно вспоминать его прошлое.
Неймар прекрасный футболист, который может в одиночку решить исход игры. В последнее время ему мешали повреждения, но он еще может вернуться на высокий уровень", - приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.
Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
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|Валенсия
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|5
|Хетафе
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|19
|Уэска
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|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32