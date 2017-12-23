Пуйоль поделился ожиданиями от Эль Класико

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Пуйоль поделился ожиданиями от Эль Класико

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался в преддверии матча 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

"Реалу" будет тяжело догнать "Барселону" в случае поражения в Эль Класико, это будет огромное отставание. Но преимущество "Реала" в том, что они никогда не сдаются. Кроме того, "Реал" всегда опасен на "Сантьяго Бернабеу" - приводит слова Пуйоля Sport.es.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. С анонсом Эль Класико Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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