Пуйоль получил резаные раны во время игры в паддл-теннис
Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль не самым удачным образом поиграл в паддл-теннис.
Экс-защитник увлёкся и врезался в стеклянную перегородку. В результате спортсмен получил порезы и ушибы. Фото повреждений он выложил в своём инстаграме.
Пуйоль всю карьеру провёл в "Барселоне", за основную команду каталонцев он выступал с 1999 по 2014 год.
В сумме культовый центрбек сыграл за "блауграну" 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
Не пропустите: Пуйоль может вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
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