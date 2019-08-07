Пуйоль получил резаные раны во время игры в паддл-теннис

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль не самым удачным образом поиграл в паддл-теннис.

Экс-защитник увлёкся и врезался в стеклянную перегородку. В результате спортсмен получил порезы и ушибы. Фото повреждений он выложил в своём инстаграме.

Пуйоль всю карьеру провёл в "Барселоне", за основную команду каталонцев он выступал с 1999 по 2014 год.

В сумме культовый центрбек сыграл за "блауграну" 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

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