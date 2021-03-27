Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны"

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль близок к возвращению в каталонский клуб.

По информации журналиста Ориоля Доменека, 42-летний экс-защитник будет заниматься социальными и благотворительными проектами в фонде "сине-гранатовых".

Напомним, что именитый испанец повесил бутсы на гвоздь в 2014 году. Он всю карьеру провёл в "Барселоне".

Пуйоль сыграл за "блауграну" 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

Не пропустите: Пуйоль указал на изменения в "Барселоне" при Кумане. | http://soccernews.ru