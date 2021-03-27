Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны"

Теги барселонакарлес пуйоль

Пуйоль получит должность в структуре "Барселоны"

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль близок к возвращению в каталонский клуб.

По информации журналиста Ориоля Доменека, 42-летний экс-защитник будет заниматься социальными и благотворительными проектами в фонде "сине-гранатовых".

Напомним, что именитый испанец повесил бутсы на гвоздь в 2014 году. Он всю карьеру провёл в "Барселоне".

Пуйоль сыграл за "блауграну" 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

Не пропустите: Пуйоль указал на изменения в "Барселоне" при Кумане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А

Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов