Пуйоль поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов"

Теги барселонакарлес пуйольреал мадрид

Пуйоль поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов"

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о выигрыше "Реалом" очередной Лиги Чемпионов.

"Мои поздравления "мадридистам". Четыре Лиги Чемпионов за пять сезонов на фоне одной из лучших команд в истории "Барселоны"… Мы должны задуматься о приоритетах" - написал Пуйоль в своем твиттере.

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