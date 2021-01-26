Пуйоль представил форму "Барселоны" на ближайшее Эль Класико

Стало известно, в какой форме "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом" в ближайшем очном матче.

Особый комплект экипировки представил бывший капитан "сине-гранатовых" Карлес Пуйоль.

Look who's back!

@Carles5Puyol unveils our new #ElClásico special edition jersey! ❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2021

Форма выполнена в четырёх цветах - использовались синий, гранатовый, жёлтый и красный. Это коллаборация традиционных цветов клуба и флага Каталонии.

Ближайшее Эль Класико состоится 11 апреля в Мадриде в рамках 30-го тура Примеры.

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