Пуйоль представил форму "Барселоны" на ближайшее Эль Класико

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Пуйоль представил форму "Барселоны" на ближайшее Эль Класико

Стало известно, в какой форме "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом" в ближайшем очном матче.

Особый комплект экипировки представил бывший капитан "сине-гранатовых" Карлес Пуйоль

Форма выполнена в четырёх цветах - использовались синий, гранатовый, жёлтый и красный. Это коллаборация традиционных цветов клуба и флага Каталонии.

Ближайшее Эль Класико состоится 11 апреля в Мадриде в рамках 30-го тура Примеры.

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