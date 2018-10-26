Пуйоль призвал перестать сравнивать Артура с Хави

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Пуйоль призвал перестать сравнивать Артура с Хави

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о сравнениях Артура с Хави.

"Сравнения с Хави сильно давят на Артура. Необходимо оставить его в покое, чтобы он смог демонстрировать свою лучшую игру" - приводит слова Пуйоля Sport.es.

В текущем сезоне Артур принял участие в 9 матчах, в которых отличился одной голевой передачей.

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