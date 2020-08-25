Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"

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Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль выразил поддержку нападающему Лионелю Месси, который принял решение покинуть каталонский клуб.

"Уважение и восхищение, Лео. Я поддерживаю тебя, друг", - написал Пуйоль на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. Впрочем, президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу хочет юридическим путем заблокировать возможность разрыва соглашения. Дело в том, что опция расторжения контракта истекла 10 июня, но форвард все равно может ей воспользоваться из-за форс-мажорной ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к изменению сроков окончания сезона. 

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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