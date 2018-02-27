Пуйоль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал возможный переход форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

" Неймар в "Реале"? Он может уйти, но покинуть ПСЖ будет нелегко. Однако в мире футбола все может случиться. Давайте просто подождем и увидим, что случится ", - цитирует известного в прошлом футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Эмери опроверг информацию об операции Неймара. | soccernews.ru