Пуйоль прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Пуйоль прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги ЧемпионовЛегенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал вылет своей бывшей команды из Лиги Чемпионов.

"Это тяжелый удар, сложный день, но сейчас не время сжигать все. У нас есть еще возможность выиграть два трофея. Сегодня "Барса" жива больше, чем когда-либо", - написал известный в прошлом футболист в своем твиттере.

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комментарии
Артур

Да пусть засунут эти два никчёмных трофея себе в задницу...

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