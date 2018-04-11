Пуйоль прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль прокомментировал вылет своей бывшей команды из Лиги Чемпионов.

" Это тяжелый удар, сложный день, но сейчас не время сжигать все. У нас есть еще возможность выиграть два трофея. Сегодня "Барса" жива больше, чем когда-либо ", - написал известный в прошлом футболист в своем твиттере.

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