Пуйоль рассказал о попытках "Реала" переманить его из "Барселоны"

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Пуйоль рассказал о попытках "Реала" переманить его из "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль признался, что ему дважды предлагали перейти в мадридский "Реал".

"Реал" два раза хотел меня подписать. Сначала в сезоне 2001/02, а затем - через три года. Но я уже был в лучшем клубе мира. Я хотел выигрывать титулы с "Барсой", поэтому остался", - цитирует легендарного испанца Mundo Deportivo.

41-летний Пуйоль всю карьеру провёл в "Барселоне". Он дебютировал за "блауграну" в 1999 году и защищал цвета команды до 2014 года.

В сумме культовый защитник сыграл за каталонский клуб 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 ассистов.

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