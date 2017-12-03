Пуйоль считает, что Месси сможет стать чемпионом мира

Экс-игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль выразил уверенность, что Лионель Месси однажды станет чемпионом мира.

"Для меня лучший футболист мира - Лионель Месси. За последние 10 лет он впечатляет своей игрой и в каждом сезоне показывает великолепный уровень. Не знаю, сможет ли он выиграть чемпионат мира, многие говорят, что он не лучший игрок в истории. Но думаю, он однажды сможет добиться этого" - приводят слова Пуйоля российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборной Аргентине на групповом этапе предстоит встретиться с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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