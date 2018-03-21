Пуйоль: "Тер Штеген уже достиг уровня Нойера"

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Пуйоль: "Тер Штеген уже достиг уровня Нойера"
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль в восторге от игры голкипера каталонской команды Марка-Андре тер Штегена

"Если возникнет необходимость, тер Штеген сумеет заменить Нойера в воротах сборной Германии на Чемпионате Мира-2018. Я считаю, что тер Штеген уже достиг уровня Нойера. Немцам повезло иметь таких вратарей. У них нет будет проблем с позицией голкипера, если Нойер не успеет восстановиться от травмы. Тер Штеген играет спокойно и всегда принимает правильные решения. Его ждет большое будущее. Он может стать одним из лучших голкиперов в истории", - приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.

Напомним, что Нойер продолжает восстанавливаться после перелома ноги, но может начать тренироваться в апреле.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах и пропустил 20 голов.

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