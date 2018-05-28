Пуйоль: "У меня нет сомнений, кто является лучшим игроком мира"

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал лучшего игрока планеты.

" У нас собрана отличная команда, и у нас есть Лео. Я думаю, что Лига чемпионов представляет собой глобальный турнир, который во многом определяет победителя "Золотого мяча". У меня нет сомнений, кто является лучшим футболистом в мире, но Месси должен использовать свой талант, особенно в Ла Лиге и в Европе ", - цитирует известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси исключил свой переход в другой европейский клуб. | soccernews.ru