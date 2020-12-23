Пуйоль: "У Месси будет такой же статус как у Джордана"

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о Лионеле Месси.

"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что у Месси будет такой же статус - лучшего футболиста всех времен.

Про Джордана также ведутся споры, является ли он лучшим в истории. Существуют разные мнения, иногда трудно быть объективным. Фанату "Реала" тяжело признать, что Месси лучший.

Нам повезло, что у нас есть Месси, однако даже если убрать мои чувства как болельщика "Барсы", есть статистика, она не выдумана, и цифры показывают, что Месси лучший", - приводит слова Пуйоля Goal.com.

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