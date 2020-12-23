Пуйоль: "У Месси будет такой же статус как у Джордана"

1 Теги барселоналионель мессикарлес пуйоль

Пуйоль: "У Месси будет такой же статус как у Джордана"

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль высказался о Лионеле Месси.

"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что у Месси будет такой же статус - лучшего футболиста всех времен.

Про Джордана также ведутся споры, является ли он лучшим в истории. Существуют разные мнения, иногда трудно быть объективным. Фанату "Реала" тяжело признать, что Месси лучший.

Нам повезло, что у нас есть Месси,  однако даже если убрать мои чувства как болельщика "Барсы", есть статистика, она не выдумана, и цифры показывают, что Месси лучший", - приводит слова Пуйоля Goal.com.

Читайте также: Месси побил рекорд Пеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Цифры красноречивы , статистика не врёт - https://life.ru/p/1345583

Ответить

главное

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов