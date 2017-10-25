Пуйоль: "Удивляет то, что Месси продолжает прогрессировать"

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Пуйоль: "Удивляет то, что Месси продолжает прогрессировать"Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль похвалил своего бывшего партнера по клубу Лионеля Месси.

"Месси - лучший, и меня больше всего удивляет то, что он продолжает прогрессировать... Сейчас он доминирует во всех аспектах игры - это впечатляет. Я восхищаюсь его амбициями и желанием расти. Ему всего 30 лет, у него осталось еще много времени впереди", - цитирует бывшего футболиста Fox Sports.

Напомним, Перес высказался о соперничестве Роналду с Месси. | soccernews.ru

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