Пуйоль: "Удивляет то, что Месси продолжает прогрессировать"

Легенда каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль похвалил своего бывшего партнера по клубу Лионеля Месси.

"Месси - лучший, и меня больше всего удивляет то, что он продолжает прогрессировать... Сейчас он доминирует во всех аспектах игры - это впечатляет. Я восхищаюсь его амбициями и желанием расти. Ему всего 30 лет, у него осталось еще много времени впереди ", - цитирует бывшего футболиста Fox Sports.

Напомним, Перес высказался о соперничестве Роналду с Месси. | soccernews.ru