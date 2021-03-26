Пуйоль указал на изменения в "Барселоне" при Кумане

Фото инстаграм Карлеса Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отметил прогресс каталонской команды в некоторых аспектах.

"Команда изменилась с точки зрения энергетики. Футболисты довольны работой с Куманом. Виден энтузиазм. Вспомнить хотя бы, как "Барса" отыгралась в Кубке Испании, а в Лиге Чемпионов ещё один гол в Париже мог бы всё изменить. Куман хорош, он заслуживает уважения и доверия. А оценки стоит отложить на конец сезона. Это новый проект - с новым тренером, с молодыми игроками. Команда сохраняет шансы на победу в чемпионате и сыграет в финале Кубка", - приводит слова Пуйоля Marca.

"Сине-гранатовые" набрали 62 очка в 28 турах и занимают второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего "Атлетико" на 4 балла.

В финале Кубка Испании "Барселона" сразится с "Атлетиком" из Бильбао. Матч состоится 17 апреля.

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