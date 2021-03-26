Пуйоль указал на изменения в "Барселоне" при Кумане
Фото инстаграм Карлеса Пуйоля
Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отметил прогресс каталонской команды в некоторых аспектах.
"Команда изменилась с точки зрения энергетики. Футболисты довольны работой с Куманом. Виден энтузиазм. Вспомнить хотя бы, как "Барса" отыгралась в Кубке Испании, а в Лиге Чемпионов ещё один гол в Париже мог бы всё изменить. Куман хорош, он заслуживает уважения и доверия. А оценки стоит отложить на конец сезона. Это новый проект - с новым тренером, с молодыми игроками. Команда сохраняет шансы на победу в чемпионате и сыграет в финале Кубка", - приводит слова Пуйоля Marca.
"Сине-гранатовые" набрали 62 очка в 28 турах и занимают второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего "Атлетико" на 4 балла.
В финале Кубка Испании "Барселона" сразится с "Атлетиком" из Бильбао. Матч состоится 17 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14