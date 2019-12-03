Пуйоль уверен, что Месси ещё выиграет "Золотой мяч"

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Пуйоль уверен, что Месси ещё выиграет "Золотой мяч"

Легенда "Барселоны" Карлес Пуйоль отреагировал на вручение действующему капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси шестого "Золотого мяча".

"Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты ещё выиграешь... Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу", - написал Пуйоль в инстаграме.

Напомним, что шесть "Золотых мячей" - это новый рекорд мирового футбола. Ранее Месси выигрывал данную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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