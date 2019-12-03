Пуйоль уверен, что Месси ещё выиграет "Золотой мяч"
Легенда "Барселоны" Карлес Пуйоль отреагировал на вручение действующему капитану "сине-гранатовых" Лионелю Месси шестого "Золотого мяча".
"Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты ещё выиграешь... Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу", - написал Пуйоль в инстаграме.
Напомним, что шесть "Золотых мячей" - это новый рекорд мирового футбола. Ранее Месси выигрывал данную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
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|Команда
|М
|О
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|14
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|Реал Мадрид
|14
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|3
|Севилья
|15
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|Реал Сосьедад
|15
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|Атлетик Бильбао
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|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
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|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
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|Вильярреал
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|18
|14
|Алавес
|15
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|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
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|Мальорка
|15
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